〔货币市场〕美国国库券标售得标利率为近期低点,西班牙银行业CDS下降

更新版 1-韩国央行：连续第八个月维持利率不变，因有诸多不确定性
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透纽约/伦敦5月29日电---美国财政部周二标售三个月期和六个月期国库券,得标利率较低,表明投资者依然热切追捧低风险短期美国公债,因担忧西班牙银行业的风险扩散.
美国周二300亿美元三个月期国库券标售的得标利率为0.085%,持平上周同类国库券标售中创下的4月23日以来最低得标利率水平.
270亿美元的六个月期国库券标售得标利率为0.14%,亦持平于上周同类国库券标售,为4月23日以来的最低水平.
同时,西班牙设法对国内第四大银行Bankia进行资本重组,使该国银行业债务违约保险成本有所下降--但效果不会长久,因此举被认为将进一步损害该国岌岌可危的财政.
西班牙国际银行(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)的债务违约保险成本周二下跌,此前在5月初一直上涨,因希腊选举中选民反对紧缩政策的倾向亦损及市场的风险信心.
但分析师预计,西班牙银行债务违约保险成本的下降不会持续很久,因市场担忧Bankia之后,该国银行业或将需要一连串的救援行动.
根据Markit数据,西班牙国际银行信用违约互换(CDS)当日下跌11基点至401基点,BBVA则下跌10基点至441基点.
同时,五年期西班牙主权CDS在纪录高位560基点附近徘徊,当日几无变动,较4月底时候的508基点大大上升.10年期西班牙公债收益率亦高于6%的危险水准,并距离7%不远--该水准上葡萄牙和爱尔兰不得不开始考虑求援.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
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