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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 08:00 BJT

《中国报摘》--金融时报5月30日

* 头版头条:

--经中国央行授权,中国外汇交易中心周二宣布开展人民币对日圆直接交易.央行表示,此举有利于形成人民币对日圆直接汇率,降低经济主体汇兑成本.

* 其他:

--财政部、国家税总下发通知,工伤保险免征个人所得税,该政策自2011年1月1日起执行.

--保监会发布管理办法,加强准备金评估充足性监管.

--记者采访认为,北京楼市升温已成定局,坚持现有调控措施,特别是限购政策不动摇尤为重要.

--日前,天津滨海新区政府与光大金控资产管理公司合作设立"光大滨海产业基金",总规模为50亿元.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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