《中国报摘》--金融时报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--经中国央行授权,中国外汇交易中心周二宣布开展人民币对日圆直接交易.央行表示,此举有利于形成人民币对日圆直接汇率,降低经济主体汇兑成本.
* 其他:
--财政部、国家税总下发通知,工伤保险免征个人所得税,该政策自2011年1月1日起执行.
--保监会发布管理办法,加强准备金评估充足性监管.
--记者采访认为,北京楼市升温已成定局,坚持现有调控措施,特别是限购政策不动摇尤为重要.
--日前,天津滨海新区政府与光大金控资产管理公司合作设立"光大滨海产业基金",总规模为50亿元.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;
Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。