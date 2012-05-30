《独家新闻》摩根大通被牵涉到日本板硝子供股案的内幕交易调查中

* 摩根大通为泄密方--消息

* 监管机构准备对涉及内幕交易的日本基金进行罚款

* 摩根大通,大和证券为日本板硝子供股的承销商

路透东京5月29日电---日本当局对一宗内幕交易的调查周二牵涉到美国摩根大通(JPM.N).这家倒霉的银行被查出在2010年泄露有关日本板硝子(5202.T)供股计划的保密信息.

了解调查情况的三位人士表示,当局已经确定,摩根大通一位销售人员向东京的Asuka资产管理公司泄露了是次供股的信息.

这是外资银行首次在日本当局的调查中被牵涉到.此次调查令外界关注这种被业内和监管机构称为在日本市场几乎司空见惯的行为.

没有迹象显示摩根大通会在日本面临任何处罚.即便日本监管机构对内幕交易课以罚款,通常也只是象征性的.

尽管如此,摩根大通卷入调查这件事的曝光,有可能让人对这家银行的内部管控产生新的疑问.此前摩根大通因为"伦敦鲸"一案而蒙受至少20亿美元的损失,已经成为关注焦点.