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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 08:01 BJT

《外汇动态》亚洲开盘:欧元/美元接近两年低点,因西班牙借贷成本飙升

2323GMT---欧元/美元EUR=周三亚洲盘初约报1.2477美元,接近昨日触及的2010年7月以来最低水准1.2461,因市场关注西班牙借贷成本急剧上升并担忧该国的银行业问题.

有消息称,希腊最新民周显示,支持救助计划的希腊保守政党获得23.4%的支持率,在该国于6月17日举行选举前处于领先地位.欧元因该消息而获得一些喘息.

交易商称在亚洲交易时段,欧元可能将持稳.意大利今日稍后料将标售60亿欧元的五年、九年和10年期公债.

日圆/美元JPY=处于近期交投区间的中段,报79.50日圆,澳元/美元AUD=D4持稳于0.9832美元.

澳洲零售销售数据将于0130GMT公布,该数据通常引发澳元波动.(完)

--编译 于春红; 审校 张涛

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