《外汇动态》亚洲开盘:欧元/美元接近两年低点,因西班牙借贷成本飙升

2323GMT---欧元/美元EUR=周三亚洲盘初约报1.2477美元,接近昨日触及的2010年7月以来最低水准1.2461,因市场关注西班牙借贷成本急剧上升并担忧该国的银行业问题.

有消息称,希腊最新民周显示,支持救助计划的希腊保守政党获得23.4%的支持率,在该国于6月17日举行选举前处于领先地位.欧元因该消息而获得一些喘息.