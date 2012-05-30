《外汇动态》亚洲开盘:欧元/美元接近两年低点,因西班牙借贷成本飙升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
2323GMT---欧元/美元EUR=周三亚洲盘初约报1.2477美元,接近昨日触及的2010年7月以来最低水准1.2461,因市场关注西班牙借贷成本急剧上升并担忧该国的银行业问题.
有消息称,希腊最新民周显示,支持救助计划的希腊保守政党获得23.4%的支持率,在该国于6月17日举行选举前处于领先地位.欧元因该消息而获得一些喘息.
交易商称在亚洲交易时段,欧元可能将持稳.意大利今日稍后料将标售60亿欧元的五年、九年和10年期公债.
日圆/美元JPY=处于近期交投区间的中段,报79.50日圆,澳元/美元AUD=D4持稳于0.9832美元.
澳洲零售销售数据将于0130GMT公布,该数据通常引发澳元波动.(完)
--编译 于春红; 审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。