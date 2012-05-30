西方驱逐叙利亚外交官 谴责屠杀无辜

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特5月29日电---西方国家周二驱逐了叙利亚外交官，胡拉镇108名平民惨遭杀害激起了国际社会的愤怒，受害人中近半数为儿童。联合国和阿盟联合特使安南敦促叙利亚总统阿萨德停止杀戮，因为已经到达“临界点”。

胡拉镇大屠杀引发国际社会的普遍谴责。联合国称在上周五发生的惨案中有些人全家遇难，军队的坦克和亲阿萨德的武装力量参与了残杀行动。

“阿萨德是杀害自己人民的凶手。他必须放弃权力。越快越好。”法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）对法国《世界报》表示。

美国国务院发言人称：“这是政府恶棍近距离对手无寸铁的儿童和妇女进行的无耻屠杀。”

叙利亚政府称是恐怖帮派进行的屠杀，但联合国维和行动负责人Herve Ladsous对此并不认同，他的观察员正在叙利亚国内。

“有些受害人死于炮击，这明显表明责任在叙利亚政府。只有叙利亚政府拥有重型武器、坦克和榴弹炮。”Ladsous对记者说道。

他还指出：“也有受害人死于枪伤和刀伤，凶手的身份不那么明显，但可能是（支持阿萨德的）当地民兵武装分子shabbiha。”

美国、法国、英国、加拿大、德国、意大利、西班牙、澳大利亚和保加利亚都已经要求叙利亚驻当地外交官在数个小时至数天的期限内离开各国的首都，这是一次在外交上孤立阿萨德的联合行动。

呼吁阿萨德下台的西方国家希望胡拉镇大屠杀能够让国际社会支持采取更有效的行动，特别是叙利亚的主要庇护伞俄罗斯。

胡拉镇大屠杀令外界怀疑安南的和平计划是否有成功的希望。一些阿萨德的反对者称，安南的计划是在给阿萨德争取时间，只会令局势恶化。

安南在大马士革会见叙利亚领导人时表示：“我们已经到了临界点。叙利亚人民不希望未来充满杀戮和分裂。但是杀戮和武力滥用仍在继续。”

法国总统奥朗德表示，不能排除武装干预的可能性，但要先获得联合国安理会的支持。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，美国没有放弃任何选择，包括军事干预，但是当前进行军事行动并非正确做法，因可能引发更大的屠杀和混乱。（完）