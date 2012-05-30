《中国报摘》--中国证券报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中共中央总书记胡锦涛主持政治局集体学习时强调,着力推进现代产业体系建设,营造有利于实体经济发展的财税政策体系,健全工业经济和金融良性互动发展机制.
* 其他:
--北京已跻身营业税改征增值税试点扩围的第一批名单.业内人士表示,原定"十二五"(2011-2015年)期间"营改增"在全国各行业实现全覆盖,但目前看来这一进程将有所加快.
--中信证券(600030.SS)公告称,公司拟向监管部门申请代销金融产品业务资格,并计划对全资子公司中证期货增资7亿元人民币.
--在住宅市场近期成交大幅回升的同时,房地产土地交易市场仍持续萎缩.今年前5月,北京仅成交7宗住宅用地,比去年同期大幅缩水,土地出让金收入同比降近五成.
--QDII(合格境内投资者)产品在过去的一季度曾是业绩明星,但随着外围市场的连续走低,QDII此前积累的业绩已经被蚕食.5月以来QDII净值平均跌幅超过7%.
--停牌三个月之久的重庆钢铁(601005.SS)公布重组预案,公司拟向控股股东重庆钢铁(集团)非公开发行近20亿股A股股票,购买其钢铁生产相关资产及配套公辅设施,并非公开发行募集配套资金约22亿元人民币.
--贵州茅台(600519.SS)预计,2012年公司预计因销量增加而实现营收较上年增长51%左右,超出市场预期.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。