《中国报摘》--中国证券报5月30日

* 头版头条:

--中共中央总书记胡锦涛主持政治局集体学习时强调,着力推进现代产业体系建设,营造有利于实体经济发展的财税政策体系,健全工业经济和金融良性互动发展机制.

* 其他:

--北京已跻身营业税改征增值税试点扩围的第一批名单.业内人士表示,原定"十二五"(2011-2015年)期间"营改增"在全国各行业实现全覆盖,但目前看来这一进程将有所加快.

--中信证券(600030.SS)公告称,公司拟向监管部门申请代销金融产品业务资格,并计划对全资子公司中证期货增资7亿元人民币.

--在住宅市场近期成交大幅回升的同时,房地产土地交易市场仍持续萎缩.今年前5月,北京仅成交7宗住宅用地,比去年同期大幅缩水,土地出让金收入同比降近五成.

--QDII(合格境内投资者)产品在过去的一季度曾是业绩明星,但随着外围市场的连续走低,QDII此前积累的业绩已经被蚕食.5月以来QDII净值平均跌幅超过7%.

--停牌三个月之久的重庆钢铁(601005.SS)公布重组预案,公司拟向控股股东重庆钢铁(集团)非公开发行近20亿股A股股票,购买其钢铁生产相关资产及配套公辅设施,并非公开发行募集配套资金约22亿元人民币.

--贵州茅台(600519.SS)预计,2012年公司预计因销量增加而实现营收较上年增长51%左右,超出市场预期.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]