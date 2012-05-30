〔中港个股〕重庆钢铁拟收购大股东投建的钢铁资产,预估值198亿元

路透上海5月30日电---中国重庆钢铁股份有限公司(601005.SS)(1053.HK)周三公告称,拟以发行股份、承接负债及支付现金相结合的方式,收购母公司重钢集团在重庆长寿新区投建的钢铁资产,标的资产预估值为198.34亿元人民币,并拟向其他投资者非公开发行股票以筹集配套资金.

公告指出,本次收购中,重钢集团将根据其曾经做出的有关承诺,以标的资产价值的一部分弥补公司因环保搬迁导致的固定资产减损,标的资产价值扣除老区固定资产减损额后的部分,由公司以发行股份、承接负债及支付现金相结合的方式作为支付对价,需支付的现金对价预计约5.38亿元.

本次交易中重庆钢铁向重钢集团发行股份的数量将不超过19.96亿股,发行价为3.14元/股;交易标的资产为重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施,截至2012年3月31日,标的资产账面值为183.47亿元,标的资产的预估值为198.34亿元,预估增值率为8.11%.

公告并称,为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展,缓解后续营运资金压力,公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过总交易额的25%,融资上限约为22亿元.

因相关生产设施分批建成,重钢集团为避免同业竞争,已分批将其在长寿新区投建的钢铁资产授权给重庆钢铁无偿使用,相关授权协议于3月底到期.本次重组的目的就是将重钢集团在长寿新区的钢铁资产注入上市公司.

重庆钢铁A股自2月底开始停牌,因筹划重组事项,停盘前收报3.27元.(完)

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