〔国际油市〕美国原油期货持平,上日西班牙遭降评打压欧元并压抑油价

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京5月30日电---美国原油期货周三持稳,上日西班牙债信评等遭调降,打压欧元兑美元至近两年低点,亦令油价承压.
信用评级公司Egan-Jones Ratings周二再次调降西班牙信用等级,这是该公司在不到一个月内第三次降低西班牙评级,因为该国疲弱的银行业仍令投资者忧心忡忡.[ID:nSB1575610]此举打压欧元,并再次激发对欧债危机蔓延的担忧.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。