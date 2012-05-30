〔国际油市〕美国原油期货持平,上日西班牙遭降评打压欧元并压抑油价

路透东京5月30日电---美国原油期货周三持稳,上日西班牙债信评等遭调降,打压欧元兑美元至近两年低点,亦令油价承压.

信用评级公司Egan-Jones Ratings周二再次调降西班牙信用等级,这是该公司在不到一个月内第三次降低西班牙评级,因为该国疲弱的银行业仍令投资者忧心忡忡.[ID:nSB1575610]此举打压欧元,并再次激发对欧债危机蔓延的担忧.