〔全球油料作物〕中国2011/12年度将再度增加大豆进口--油世界

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透汉堡5月29日电---总部位于汉堡的油籽业分析机构油世界周二预计,尽管中国最近取消了一些船货,但其2011/12年度大豆进口量可能增加,因该国大豆产量下降,且需求继续高涨.
油世界称,中国2011年10月至2012年9月年度可能进口5,680万吨大豆,2010/11年度进口5,230万吨.
"考虑到最近的采购趋势,货轮在排队等候,进口规模实际可能会偏向下行,"油世界说."不过鉴于中国油籽产量预计进一步下降,且国内需求上升,下一季将需大量增加进口."
中国2011/12年年度国内大豆产量从上一年的1,508万吨降至1,360万吨.
5月24日中国一贸易公司取消四批大豆船货,令全球市场意外,引发对中国需求可能下降的担忧.中国是全球最大的大豆买家.
油世界强调,这些船货是以之前较高的价格采购,此后大豆价格下降.
"当然,中国需要这些大豆,但将以较低价格买进,"油世界表示.(完)
--编译 李爽;审校 张若琪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。