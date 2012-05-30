〔全球油料作物〕中国2011/12年度将再度增加大豆进口--油世界

路透汉堡5月29日电---总部位于汉堡的油籽业分析机构油世界周二预计,尽管中国最近取消了一些船货,但其2011/12年度大豆进口量可能增加,因该国大豆产量下降,且需求继续高涨.

油世界称,中国2011年10月至2012年9月年度可能进口5,680万吨大豆,2010/11年度进口5,230万吨.

"考虑到最近的采购趋势,货轮在排队等候,进口规模实际可能会偏向下行,"油世界说."不过鉴于中国油籽产量预计进一步下降,且国内需求上升,下一季将需大量增加进口."

中国2011/12年年度国内大豆产量从上一年的1,508万吨降至1,360万吨.

5月24日中国一贸易公司取消四批大豆船货,令全球市场意外,引发对中国需求可能下降的担忧.中国是全球最大的大豆买家.

油世界强调,这些船货是以之前较高的价格采购,此后大豆价格下降.

"当然,中国需要这些大豆,但将以较低价格买进,"油世界表示.(完)