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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 08:22 BJT

〔韩国股市〕盘初小幅下跌,受欧元区忧虑打压

路透首尔5月30日电---韩国股市周三盘初小幅下跌.投资者寄望中国采取更多刺激措施,但欧元区忧虑挥之不去.

0007GMT时,综合股价指数.KS11跌0.28%,至1,844.79点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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