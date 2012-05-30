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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 08:29 BJT

〔日本股市〕日经指数低开,因欧元区相关忧虑情绪占上风

路透东京5月30日电---日股日经指数周三低开,因投资者对欧元区形势的担忧,盖过中国或推刺激举措提振经济带来的乐观情绪.

日经指数.N225和东证股价指数.TOPX双双下跌0.2%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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