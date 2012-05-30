《中国重要政经日程》--5月30日

=============================今日重要政经日程==========================

5/30(三)

--2011-2012年度中国最受尊敬企业评选在北京举行.

*--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会.

=============================近日重要政经日程==========================

5/31(四)

--第三届中国金融租赁高峰论坛在天津举行.

6/1(五)

*--中国国务院新闻办新闻举行新闻发布会,国家发展和改革委员会副主任杜鹰介绍中国可持续发展国家报告.

6/6(三)

--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.

--2012中国国际创业投资暨私募股权投资论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/10(日)

--2012年中国对外贸易500强企业论坛在宁波举行.

--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行.

6/13(三)

--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)