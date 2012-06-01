《中国重要政经日程》--6月1日

=============================今日重要政经日程==========================

6/1(五)

--中国国务院新闻办新闻举行新闻发布会,国家发展和改革委员会副主任杜鹰介绍中国可持续发展国家报告.

=============================近日重要政经日程==========================

6/4日(一)

*--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,国家林业局副局长印红介绍中国林业在推动可持续发展中的进展等情况.

6/6(三)

*--上海合作组织(SCO)北京峰会举行,至7日

--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.

--2012中国国际创业投资暨私募股权投资论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/10(日)

--2012年中国对外贸易500强企业论坛在宁波举行.

--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行.

6/13(三)

--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)