《全球重要经济事件一览表》--5月30日-6月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月30日(三)

曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).

布鲁塞尔--欧盟执委会将采纳针对27个成员国及总体欧元区的第二份年度政策建议(0900).

香港--金融稳定委员会召开全体会议(最后一日).

东京--日本央行总裁白川方明在有关人口变化与宏观经济表现的国际会议上发表演讲.

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在智库欧洲政策重心(European Policy Centre)发表演讲(1500).

塔林--芬兰央行总裁利卡宁在爱沙尼亚塔尔图大学(Tartu University)发表公开演讲,题为"大衰退及其长远影响:年轻人失业"(0915).

马德里--西班牙央行总裁奥多涅斯在参议院预算委员会就2012年全国预算发表演说(0800).

马萨诸塞州伍斯特--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在伍斯特地区研究中心第27届年会上发表演讲(2030).

德克萨斯州圣安东尼奥--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在该联储主办的社区论坛上,发表"联储运作和最新经济发展"的演讲(1720).

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利参加"本地区就业两极分化和不平等扩大"的简报会(1730).

5月31日(四)

华盛顿--国际经济暨货币事务G30顾问小组第67次全体会议(至6月2日).

布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会会议,并介绍欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)年报(0700).

斯德哥尔摩--瑞典央行召全行委员会会议(1100).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在Swedish Property Federation就该国经济发表演讲(0900).

都柏林--爱尔兰就欧盟新财政协议举行全民公投.

罗马--意大利央行召开年会;意大利央行总裁维斯科公布年报(0830).

日内瓦--瑞士央行理事丹亭在金融会议上讲话(0800).

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该行举办的"在美国制造:制造业是关键"会议上讲话(1200).

6月1日(五)

明尼苏达州金山谷--美国总统奥巴马在有关经济的一项活动中发表演说,并主持一项竞赛.

斯德哥尔摩--瑞典央行发表2012年金融稳定报告(0730),随后举行记者会(0900).

曼谷--世界经济论坛2012年东亚会议(最后一日).

赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧盟研讨会上发表演讲(0700).

华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly就"就业数据和经济复苏"发表讲话(0630).

6月2日(六)

华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(最后一日).

6月3日(日)

华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(至6月9日).

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在金融中介研究学会(FIRS)会议上发表学术讲话(1800).

6月4日(一)

东京--日本央行总裁白川方明在研讨会上发表演讲(0330).

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.

土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(至6月6日).

6月5日(二)

悉尼--澳洲央行理事会议,0430GMT宣布利率决定.

渥太华--加拿大央行宣布政策利率决议.

里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格(Anders Borg)、欧洲央行执委亚斯穆森、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议.

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Money Marketeers活动上讲话.

6月6日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)发表经济表现褐皮书(1800).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后公布利率决定(1145)并举行记者会(1230).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至6月7日).

土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北亚与中亚会议(最后一日).

劳德代尔堡--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话(1215及1300).

华盛顿州贝尔维尤--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在该行西雅图分行举行的社区领袖午餐会上,就经济前景发表讲话(1930).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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