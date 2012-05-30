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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 09:07 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月30日-6月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月30日(三)

曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).

香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(最后一日).

布鲁塞尔--欧盟执委会将采纳针对27个成员国及整体欧元区的第二份年度政策建议(0900).

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

约翰内斯堡--南非央行总裁Gill Marcus在戈登商科学院(Gordon Institute of Business Science)论坛上发表演讲(1545).

5月31日(四)

华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第七届花旗印度投资者会议上发表主旨演讲(0730).

基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.

布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.

6月1日(五)

曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(最后一日).

印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn发表有关"评估当前经济形势"的主旨演讲(1315).

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

6月2日(六)

华盛顿--G30国际经济暨货币事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(最后一日).

6月3日(日)

华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(至6月9日).

6月4日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.

土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(至6月6日).

6月5日(二)

里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格、欧洲央行执委亚斯穆森和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议,会议主题为"抗击多种可能性:从波罗的海国家复苏中吸取的教训."

内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至6月6日).

6月6日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(最后一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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