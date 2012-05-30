《新兴市场重要经济事件预告》--5月30日-6月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月30日(三)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(至6月1日).
香港--金融稳定委员会(FSB)举行全体会议(最后一日).
布鲁塞尔--欧盟执委会将采纳针对27个成员国及整体欧元区的第二份年度政策建议(0900).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
约翰内斯堡--南非央行总裁Gill Marcus在戈登商科学院(Gordon Institute of Business Science)论坛上发表演讲(1545).
5月31日(四)
华盛顿--G30国际经济暨金融事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(至6月2日).
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在第七届花旗印度投资者会议上发表主旨演讲(0730).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔经济论坛.
6月1日(五)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(最后一日).
印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn发表有关"评估当前经济形势"的主旨演讲(1315).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
6月2日(六)
华盛顿--G30国际经济暨货币事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(最后一日).
6月3日(日)
华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(至6月9日).
6月4日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(至6月6日).
6月5日(二)
里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格、欧洲央行执委亚斯穆森和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议,会议主题为"抗击多种可能性:从波罗的海国家复苏中吸取的教训."
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至6月6日).
6月6日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。