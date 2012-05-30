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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 09:04 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月30日-6月6日

路透5月30日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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5/30 加拿大 7亿加元 票息1.5%的30年期公债

5/30 1530 美国 四周期和52周期国库券

5/30 意大利 25-35亿欧元 票息4.75%、2017年6月1日到期的BTP债券

5/30 意大利 20-27.5亿欧元 票息5.50%、2022年9月1日到期的BTP债券

5/31 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/1 英国 标售国库券

6/1 0130 日本 流动性供给标售

6/4 1530 美国 13周和26周期国库券

6/4 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第一日)

6/5 1530 美国 四周期国库券

6/5 0130 日本 10年期公债

6/5 加拿大 64.5亿加元 98天期国库券

6/5 加拿大 24亿加元 182天期国库券

6/5 加拿大 24亿加元 364天期国库券

6/5 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第二日)

6/6 加拿大 10年期公债

6/6 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券

6/6 0120 日本 六个月期贴现国库券

6/6 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第三日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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