〔中国新债〕中国石化周五起将发200亿元公司债,五年和10年期各半

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月30日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周三公告称,将于周五(6月1日)起发行200亿元人民币固息公司债,分五年和10年期,初始发行规模均为100亿元,两品种间可回拨.
公告并称,五年和10年期品种票面利率预设区间分别为3.90%-4.50%和4.30%-5.00%,最终票面利率由发行人和主承销商按照网下询价结果共同协商确定.
本期债由中石化集团提供担保,募集资金拟用于补充流动资金.
具体发行条款如下:
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本次发行金额(亿元) 200
期限品种 五年期100亿元/10年期100亿元
主承销商 中金公司、高盛高华证券
中银国际证券、瑞银证券、招商证券
债项评级 AAA
主体评级 AAA
具体发行时间 网上申购日6月1日
网下发行期6月1日-5日
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中国石化A股周二收报6.79元,过去一个月下滑5.43%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。