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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 09:16 BJT

〔中国新债〕中国石化周五起将发200亿元公司债,五年和10年期各半

路透北京5月30日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周三公告称,将于周五(6月1日)起发行200亿元人民币固息公司债,分五年和10年期,初始发行规模均为100亿元,两品种间可回拨.

公告并称,五年和10年期品种票面利率预设区间分别为3.90%-4.50%和4.30%-5.00%,最终票面利率由发行人和主承销商按照网下询价结果共同协商确定.

本期债由中石化集团提供担保,募集资金拟用于补充流动资金.

具体发行条款如下:

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本次发行金额(亿元) 200

期限品种 五年期100亿元/10年期100亿元

主承销商 中金公司、高盛高华证券

中银国际证券、瑞银证券、招商证券

债项评级 AAA

主体评级 AAA

具体发行时间 网上申购日6月1日

网下发行期6月1日-5日

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中国石化A股周二收报6.79元,过去一个月下滑5.43%.(完)

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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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