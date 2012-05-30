〔中港个股〕中国银行称今年信贷增速目标略降,目前无贷款放松计划

路透北京5月30日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周三表示,该行今年信贷增速目标较去年略有下降,目前没有贷款放松计划.

李礼辉此前在2011业绩会上称,今年中行信贷增速约为12%左右,且有信心继续提升净息差.

中国银行此前公布一季度业绩显示,在非利息收入增长带动下,首季净利同比增近一成;净息差则偏弱,与上年持平.[ID:nSB1513710](完)