〔中港个股〕中国银行称今年信贷增速目标略降,目前无贷款放松计划

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京5月30日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周三表示,该行今年信贷增速目标较去年略有下降,目前没有贷款放松计划.
李礼辉此前在2011业绩会上称,今年中行信贷增速约为12%左右,且有信心继续提升净息差.
中国银行此前公布一季度业绩显示,在非利息收入增长带动下,首季净利同比增近一成;净息差则偏弱,与上年持平.[ID:nSB1513710](完)
--发稿 赵红梅; 撰写 邵晓忆; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。