《中国报摘》--其他报纸重要消息5月30日

**上海证券报**

--中国财政部副部长张少春近日表示,中国将加快发展可再生能源、循环经济和清洁生产,预计到2015年,循环经济产值达到1.2万亿元人民币.节能环保产业有望迎来政策密集出台期.

--中石化集团宣布,该公司与日本三井化学合资成立合资公司,将新建一套年产7.5万吨的三元乙丙橡胶生产装置,双方各持股50%,项目总投资额约20亿元.

--吉恩镍业(600432.SS)公告称,对加拿大皇家矿业Nunavik铜镍矿项目的总投资将增加4.19亿加元,达到9.69亿加元(约合60.57亿元人民币).

**人民日报**

--近日项目审批明显提速,引发外界"新一轮经济刺激计划"的猜想,专家接受记者采访时认为,政府应切实降低投资的冲动,为民营经济营造更公平的竞争环境,大力为中小企业减轻税负,让企业轻装上阵.

--广州市农村集体土地全面确权发证,对农村集体土地所有权登记发证到每个具有所有权的农村集体经济组织,并对已依法取得的农村集体建设用地和宅基地使用权的登记发证.

**21世纪经济报 道**

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)金融市场部副总经理沈士生透露,工行正谋求成为国际贵金属的重要做市商之一,今年一季度已经启动了在亚洲交易时段向国际市场进行金、银的现货双边报价.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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