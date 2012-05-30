《外汇专栏》希腊重新选举前,欧元前景不容乐观

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王兴亚

路透伦敦5月29日电---在希腊6月17日重新选举前,似乎没什么理由对欧元汇率前景感到乐观,欧元兑美元EUR=可能滑向1.22美元.

周末的民调显示,萨马拉斯(Antonis Samaras)领导的支持纾困的希腊保守派新民主党小幅领先于齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的反对纾困的左翼激进联盟党,但领先优势非常微弱,即使这种优势在选举日再现,新民主党也难以赢得绝对多数.

如果这种情况进一步发展,萨马拉斯要么执掌一个少数政府,要么组建一个支持纾困的联合政府,后者或将意味着与中左翼的泛希腊社会主义运动党(泛希社运党)联合.

任何一种结果都不能产生一个强大的政府,足以让金融市场相信希腊将满足所有的救助条件.

同时在希腊选举前,德国不会给其任何甜头,因为让步可能鼓励选民投票支持反对纾困的党派.

这种立场以及希腊选举结果的不确定性,将限制交易商对欧元的兴趣.另外,据称欧元的潜在卖家已纷纷在1.2600-20区域附近伺机而动.

**存在更多问题**

如果上述这些还不够,欧元区第四大经济体西班牙自身问题也不少.

西班牙公债较德国可比公债利差周一升至欧元问世以来最高,因西班牙政府一消息人士周日表示,政府或对该国第四大银行Bankia进行资本重整,透过政府公债换取银行股份.

把政府公债作为抵押,从欧洲央行换取现金,因此任何形式的债转股或被视为Bankia问题的解决办法之一.该行上周申请190亿欧元的政府援助资金.

但这不大可能平息市场担忧,因此举将将加重西班牙已然窘迫的公共财政的负担.

甚至西班牙最富裕的加泰罗尼亚自治区周五也表示,该地区需要政府援助,因其无法为今年到期的债务进行再融资.

西班牙经济活动减缓,实现预算赤字目标困难重重,这样的问题也在困扰着意大利.意大利5月企业信心指数降至近三年来最低.

在意大利总理蒙堤的支持率骤降之时,订单和生产前景急剧下降是又一件令其头疼的事.

**外汇储备管理风险**

投资者担忧欧元区某些具体国家的同时,对全球经济体质的担忧更为普遍,这刺激资金逃往美元,并令许多新兴亚洲地区资本外流.

印度和印尼等国家已经采取行动,试图通过卖出美元来减缓本币贬值速度.

若这些国家的央行希望其整体外汇储备维持均衡,他们可能寻求逐步卖出外储中的部分其他主要货币.那或许意味着卖出欧元/美元.

虽然这些央行对下跌时卖出欧元将保持谨慎,但他们可能忍不住趁欧元反弹卖出--此状况或将遏制欧元兑美元乍现的反弹走势.

欧元周五跌破1.2500美元之后获得暂时喘息之机."暂时"也许是关键词,因为测试1.22美元附近的2010年7月低位看起来并非无稽之谈.(完)