〔新债招标〕中国五年续发国债加权收益率2.7529%,远高预期--业内人士

路透上海5月30日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的五年期续发国债,加权收益率为2.7529%,明显高于此前2.65%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债的最优(边际)收益率为2.8695%,首场投标倍数1.18倍.此前市场对该新债的收益率预测区间为2.58%-2.73%.

本期债为财政部今年第三期五年品种CN120003=CFXS续发,招标金额300亿元人民币,续发部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与增发标的120003券相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债5月31日开始续发行,6月4日续发行结束,续发行部分从6月6日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于2月15日招标发行280亿元第三期五年国债,中标利率为3.14%,投标倍数约为1.59倍.(完)