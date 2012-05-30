〔新债招标〕中国五年续发国债加权收益率2.7529%,远高预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海5月30日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的五年期续发国债,加权收益率为2.7529%,明显高于此前2.65%的市场预测均值.
业内人士并称,该期债的最优(边际)收益率为2.8695%,首场投标倍数1.18倍.此前市场对该新债的收益率预测区间为2.58%-2.73%.
本期债为财政部今年第三期五年品种CN120003=CFXS续发,招标金额300亿元人民币,续发部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与增发标的120003券相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债5月31日开始续发行,6月4日续发行结束,续发行部分从6月6日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于2月15日招标发行280亿元第三期五年国债,中标利率为3.14%,投标倍数约为1.59倍.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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