〔投行观点〕美银美林称,宏观经济忧虑损及美国银行业第二季业绩

* 高盛第二季营业每股盈余(EPS)料为1.15美元,此前估为2.47美元

* 摩根士丹利第二季营业EPS料为0.38美元,此前估为0.48美元

* 花旗第二季营业EPS料为0.94美元,此前估为1.03美元

* 摩根大通第二季营业EPS料为0.61美元,此前估为0.67美元

路透5月29日电---美银美林分析师称,美国大银行一直受累于交易活动和投资银行业绩下滑,以及经济忧虑扩大.该行同时调降对四家美国大银行的营业利润预估.

分析师在客户报告中称,宏观忧虑继续打压投资者情绪,摩根大通(JPM.N)遭遇20亿美元的交易亏损,可能导致监管规则变得更严苛.

该券商预料,摩根大通首席投资办公室的投资组合在第二季录得30亿美元亏损.

摩根大通在本月稍早公布,因对冲策略失误遭受至少20亿美元的交易亏损.[ID:nSB1540228]

美银美林调降高盛(GS.N)第二季营业EPS至1.15美元,低于此前的2.47美元,因投资银行业务和交易活动下滑.

美银美林全球研究称,摩根士丹利(MS.N)的业绩将受到交易及佣金下滑的影响,这源于散户交易活动和管理资产规模下降.(完)