〔投行观点〕美银美林称,宏观经济忧虑损及美国银行业第二季业绩

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 高盛第二季营业每股盈余(EPS)料为1.15美元,此前估为2.47美元
* 摩根士丹利第二季营业EPS料为0.38美元,此前估为0.48美元
* 花旗第二季营业EPS料为0.94美元,此前估为1.03美元
* 摩根大通第二季营业EPS料为0.61美元,此前估为0.67美元
路透5月29日电---美银美林分析师称,美国大银行一直受累于交易活动和投资银行业绩下滑,以及经济忧虑扩大.该行同时调降对四家美国大银行的营业利润预估.
分析师在客户报告中称,宏观忧虑继续打压投资者情绪,摩根大通(JPM.N)遭遇20亿美元的交易亏损,可能导致监管规则变得更严苛.
该券商预料,摩根大通首席投资办公室的投资组合在第二季录得30亿美元亏损.
摩根大通在本月稍早公布,因对冲策略失误遭受至少20亿美元的交易亏损.[ID:nSB1540228]
美银美林调降高盛(GS.N)第二季营业EPS至1.15美元,低于此前的2.47美元,因投资银行业务和交易活动下滑.
美银美林全球研究称,摩根士丹利(MS.N)的业绩将受到交易及佣金下滑的影响,这源于散户交易活动和管理资产规模下降.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。