〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,期限七年

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海5月30日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(6月6日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,期限七年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第10期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债竞争性招标时间为6月6日上午9:30-10:30,6月7日开始发行并计息,6月11日发行结束,6月13日起上市交易.(完)
参看详情,请点选中国债券信息网网站(here)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。