〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,期限七年

路透上海5月30日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(6月6日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,期限七年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第10期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债竞争性招标时间为6月6日上午9:30-10:30,6月7日开始发行并计息,6月11日发行结束,6月13日起上市交易.(完)

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