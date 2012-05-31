〔中国公开市场〕今日进行300亿91天正回购,本周净回笼570亿--业内人士

路透上海5月31日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼570亿元.

公开市场周二进行了500亿元人民币28天期正回购,中标利率仍持平于2.80%.央行仍未让一级交易商申报央票需求.路透统计显示,本周央票和正回购到期量合计230亿元,其中央票30亿元,正回购200亿元.

央行年内第二次下调存准率后资金更趋宽松,回购利率震荡回落.而央行为调节短期资金供给,截止上周,公开市场已连续两周净回笼合计达1,420亿元.[ID:nSB1565800](完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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