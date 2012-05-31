〔中国公开市场〕今日进行300亿91天正回购,本周净回笼570亿--业内人士

中国保险：1月原保险保费收入8,553亿元，同比增长34.1%--保监会
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
路透上海5月31日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼570亿元.
公开市场周二进行了500亿元人民币28天期正回购,中标利率仍持平于2.80%.央行仍未让一级交易商申报央票需求.路透统计显示,本周央票和正回购到期量合计230亿元,其中央票30亿元,正回购200亿元.
央行年内第二次下调存准率后资金更趋宽松,回购利率震荡回落.而央行为调节短期资金供给,截止上周,公开市场已连续两周净回笼合计达1,420亿元.[ID:nSB1565800](完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
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路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。
路透北京3月3日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月