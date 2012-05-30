〔全球油料作物〕阿根廷大豆料进一步减产,受旱灾和洪灾影响--油世界

路透汉堡5月29日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,阿根廷2012年大豆产量可能从2011年的4,920万吨最低降至3,900万-4,000万吨,因乾旱和洪水迫使农户放弃大豆作物.

"阿根廷大豆仍然面临困境,被放弃的作物面积超出预期,因北部各州遭遇严重旱灾,而布宜诺斯艾利斯省的部分地区最近又遭遇洪水,"油世界表示.

"因此,大豆产量可能降至3,900万-4,000万吨,低于我们之前预估的4,050万吨和去年4,920万吨的产量."

阿根廷是全球仅次于美国和巴西的第三大大豆出口国.随着农场主收割南半球剩余作物,南美大豆产量预估也持续下降,这是造成美国和全球库存预估下降、且令价格保持坚挺的一项因素.

先是遭遇旱灾,然后又是洪水,迫使布宜诺斯艾利斯谷物交易所在5月24日将该国2011/12年大豆产量预估由先前的4,100万吨下调至3,990万吨.邻国巴西的大豆收成料也不好.

"今年南美大豆收成不好,使本来已经紧张的豆油供应雪上加霜,"油世界表示.

该刊物预测,2011/12年度全球豆油产量可能仅增长30万吨至4,170万吨.2010/11年度为增长250万吨.

"我们预计,本年度全球豆油消费量将比产量高出50万-60万吨,这预示将出现暂时性的供求不平衡."

油世界预测,这将导致全球豆油库存在2011/12年度末"明显减少"至380万吨,而一年之前为440万吨.(完)