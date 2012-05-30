〔芝加哥期市〕美国玉米生长状况不佳推动期价上涨,小麦亦转升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼5月30日电---芝加哥玉米期货价格周三在亚洲交易早盘上涨0.5%,部分扳回前一交易日的巨大跌幅,因政府报告显示美国玉米生长情况恶化.大豆期货则连续第四个交易日上涨.
小麦期货价格升0.5%,周二曾下滑3.4%,当时市场因技术性卖盘而承压,且俄罗斯和澳洲部分地区的降雨缓解了对于作物生长的忧虑.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。