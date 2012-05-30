〔芝加哥期市〕美国玉米生长状况不佳推动期价上涨,小麦亦转升

路透悉尼5月30日电---芝加哥玉米期货价格周三在亚洲交易早盘上涨0.5%,部分扳回前一交易日的巨大跌幅,因政府报告显示美国玉米生长情况恶化.大豆期货则连续第四个交易日上涨.

小麦期货价格升0.5%,周二曾下滑3.4%,当时市场因技术性卖盘而承压,且俄罗斯和澳洲部分地区的降雨缓解了对于作物生长的忧虑.