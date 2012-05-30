〔欧洲金融〕欧盟呼吁银行业联盟,提议跨境银行救助--草案

路透布鲁塞尔/伦敦5月29日电---据欧盟一份法律草案,欧盟国家可能不得不救援一个又一个遇困银行.这份草案标志着欧盟向金融一体化迈进一大步,可能让德国等一些成员国感到失望.

西班牙银行业问题,以及希腊银行挤兑可能蔓延的风险,或再促使欧盟推迟有关应对倒闭银行的提案.

欧盟执委会将在6月6日提案规定,向地方监管部门授权接管受困银行,将其拆分,以及让债权人承担损失.一名官员称之为"激进干预权利".

若欧盟成员国同意,将朝着迈向泛欧体系监管和出资救助受困银行的第一步,这是欧洲央行(ECB)所呼吁的"银行业联盟"一个重要元素.

这份156页的草案旨在解决银行"过大不能倒"的问题,或防止他们倒闭导致大面积市场恐慌.草案也给监管部门新的权利,让债权人承担损失,支持银行资本,不让纳税人受损失.(完)