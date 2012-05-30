《美国经济焦点》5月非农就业增幅料扩大,失业率或持稳在三年低点

* 5月非农就业岗位料增加15万个

* 失业率料持平在8.1%

* 平均时薪预计上升0.2%

* 就业报告将于周五公布

路透华盛顿5月29日电---5月美国的就业增长或重拾一些动力,因为导致招聘延后的天气相关扭曲因素开始消退,暗示经济仍在继续温和复苏.

路透对分析师的调查显示,5月雇主料新增15万个职位,4月时的新增岗位只有寥寥11.5万,为六个月来最少.

这将带动非农就业岗位增幅接近过去三个月月均17.6万的水准,并令人确信即便中国在放慢且部分欧洲经济体重回衰退,美国经济仍在稳定增长的轨道上前进.

"天气和时点因素影响了4月的就业数据,不过情况在恢复正常,"PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher称.

"当前美国的潜在就业增幅处在每月17.5万至20万之间.这样的经济表现尚可,但不算亮丽."

异常温暖的冬季据信促进了12月至2月的雇聘,特别是在建筑和零售行业.这些增幅在3月和4月间消退,导致就业市场的复苏后退.复活节提前到来也打压了4月的雇佣数量.

劳工部将在周五1230GMT公布5月非农就业报告.

若报告符合预期,或能为美国联邦储备理事会(美联储,FED)提供缓冲空间,节省弹药以应对稍后可能出现的棘手问题--欧洲债务危机恶化或是国内所谓的财政危局.

美联储上次政策会议记录显示,决策者对启动第三轮资产购买以进一步压低利率的积极型降低.联储自2008年底以来一直维持隔夜利率在近零水瓶,并购买了2.3万亿(兆)债券,试图刺激经济成长.

不过,即便就业报告强劲,也不太可能缓解总统奥巴马承受的压力,他所面对的11月大选局面不容乐观.目前的就业数量较2007年12月时仍有500万的缺口,当时经济衰退刚刚开始.

分析师称,经济每个月需要创造约12.5万个岗位,才能维持失业率稳定.失业率较去年8月已经下降1个百分点,5月料维持在8.1%的三年低位.

**沮丧的求职者**

4月失业率下降归因于人们放弃求职,5月可能会有更多受挫的就业者加入此行列,从而推动失业率再度降低.

除此之外,还有更多长期失业的美国人在失去救济.根据全美就业法律计划(National Employment Law Project),5月八个州约23.63万人丧失延长长期救济的资格.4月时这一数量是13.39万.

"一些人将脱离劳动力范畴,但这也产生了寻找工作的更直接动力.两者都有助于压低失业率,"瑞银分析师Sam Coffin说.

分析师将留意就业参与率,该指标在4月降至30年低点.

5月就业参与率料小幅反弹,因大量毕业生进入就业市场.分析师已将关注前几个月的非农就业修正值.

"过去八个月就业增幅基本上都被上修,平均上修幅度是4.7万,"巴克莱资深分析师Peter Newland称.

"4月小幅上修将标志着就业增幅连续六个月高于15万,虽与以往深度衰退后的复苏相比力道温和,但对推低失业率而言是绰绰有余了."

5月新增的岗位料全部来自于民间部门.民间部门料增加16万个职位,而政府部门或减少1万个,受地方政府持续减员的拖累.

受住宅营建上升的推动,建筑行业的岗位继之前三个月减少后,5月料回升.制造业在经济复苏过程中表现活跃,其就业料再度增长.不过,制造业活动的步伐放缓,且地区联储制造业调查显示5月工厂就业的数值好坏不一.

在失业率高企的情况下,平均时薪料微升0.2%.由于多数行业的工时回到衰退前的水准,每周平均工时料持稳在34.5小时.12月以来该指标大体未变.

瑞银的Coffin称,企业提高工人生产率的空间所剩无几,被迫增加雇聘.(完)