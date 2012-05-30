〔中国保险〕上市险企获准发次级可转债,转股前可计入附属资本--报载

路透上海5月30日电---据上海证券报周三报导,中国保监会决定允许上市保险公司和上市保险集团公司发行次级可转债债券,并同意可转债在转换为股份前计入保险公司的附属资本.这意味着上市险企的融资渠道得以拓宽.

最先披露可转债计划的中国平安(601318.SS)(2318.HK)周一公告称,其至多发行260亿元人民币的可转债已获保监会批准.该可转债的期限为六年,票面利率不超过3%,发行结束后满六个月后进入转股期.

报导指出,保监会本周内已将相关通知下发至国内主流保险机构,保监会对保险公司可转债的定义是指期限在五年以上(含五年)、破产清偿时本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他普通负债之后、且在一定期限内依据约定的条件可以转换成公司股份的债券.

通知明确,保险公司可转债在转换为股份前,可以计入公司的附属资本.计入附属资本的比例和标准由保监会另行规定.这意味着,可转债发行后将直接提升险企的偿付能力,而不须等到转股之后.

对于上市险企申请发行可转债,保监会设置了四个门槛,例如要求破产清偿时,可转债本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他普通责任之后;发行可转债,不得以公司的资产为抵押或质押;可转债的条款设计应有利于促进债券持有人将可转债转换为股票;除证券监管部门规定的情形之外,发行人不得另外赋予可转债债券持有人主动回售的权利.

"我们预计,2012年上市保险公司的融资需求较小,但2013年之后的两三年内,如果资本市场持续不景气,四家上市保险公司将约有合计1,000亿规模的可转债发行需求."一位主流投行人士分析说.

受业务快速发展、股市萎靡不振等多重因素影响,国内保险公司尤其是上市保险公司深陷偿付能力下滑之窘况,需补充资本金.但险企现有融资渠道相对单一,增发或配股融资受制于市场低迷难以成行,而次级债发行规模有一定限制.

此前已有不少险企公布筹资计划,中国人寿(601628.SS)(2628.HK)计划今年在国内发行380亿元次级债;中国平安希望可转债能在第三季完成发行;新华保险(601336.SS)(1336.HK)亦计划今年发行次级债和债务融资工具筹资150亿元.

中国太保(601601.SS)(2601.HK)董事长高国富此前则明确表示,目前资本足以支持今年业务发展,近期不会考虑筹资计划.[ID:nSB1453678](完)