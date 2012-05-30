瑞安外来务工人员冲击政府办公楼

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月29日电---新华社报导称，周二浙江省瑞安市发生一起聚集事件，约1,000名外来务工人员在政府办公楼前聚集，并砸毁汽车。
新华社称，事件发生在周二上午。新华英文报导称，约1,000名外来务工人员冲击了政府办公楼，掀翻了一个铁门，并用石块和砖头砸坏了10多辆汽车。
报导引述当地政府消息人士称，事件起因是19岁的外来务工人员杨志与雇主徐启寅因工资结算发生纠纷，导致杨志重伤，后在医院抢救无效死亡。
报导称，受害人家庭获得30万元人民币赔偿后，聚集事件结束。
据报导，警方已拘留了徐启寅，并要求其支付赔偿。
新华社未提供其他细节，路透未联系到当地政府对此发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。