瑞安外来务工人员冲击政府办公楼

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月29日电---新华社报导称，周二浙江省瑞安市发生一起聚集事件，约1,000名外来务工人员在政府办公楼前聚集，并砸毁汽车。

新华社称，事件发生在周二上午。新华英文报导称，约1,000名外来务工人员冲击了政府办公楼，掀翻了一个铁门，并用石块和砖头砸坏了10多辆汽车。

报导引述当地政府消息人士称，事件起因是19岁的外来务工人员杨志与雇主徐启寅因工资结算发生纠纷，导致杨志重伤，后在医院抢救无效死亡。

报导称，受害人家庭获得30万元人民币赔偿后，聚集事件结束。

据报导，警方已拘留了徐启寅，并要求其支付赔偿。

新华社未提供其他细节，路透未联系到当地政府对此发表评论。（完）