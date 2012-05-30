版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 10:11 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,受西班牙银行业疑虑影响

路透上海5月29日电---期铜周三下滑,有消息称西班牙需发行新债筹资以重整受困银行,而且西班牙评级再遭调降,激发对欧债危机的担忧.

受此消息影响,德国10年期公债收益率(殖利率)触及纪录新低,说明投资者规避风险,尽管中国近期数次发布支出计划以刺激经济,且有迹象显示美国房地产有改善迹象.

0120GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.4%至每吨7,639美元,周二下跌0.2%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐