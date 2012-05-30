〔金属期市〕期铜下跌,受西班牙银行业疑虑影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月29日电---期铜周三下滑,有消息称西班牙需发行新债筹资以重整受困银行,而且西班牙评级再遭调降,激发对欧债危机的担忧.
受此消息影响,德国10年期公债收益率(殖利率)触及纪录新低,说明投资者规避风险,尽管中国近期数次发布支出计划以刺激经济,且有迹象显示美国房地产有改善迹象.
0120GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.4%至每吨7,639美元,周二下跌0.2%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。