〔欧洲政经〕欧盟将公布欧元区经济策略,西班牙和意大利料为重点

路透布鲁塞尔5月29日电---欧盟执委会将于周三宣布欧元区经济策略,阐述各项措施以求在经济增长与不受欢迎的财政整顿计划之间取得平衡,而西班牙和意大利则是重点目标.

执委会将针对欧盟27个成员国以及欧元区17国逐一提出建议.待欧盟领导人在6月签署之后,该计划就将对整个欧盟具有约束力.

路透获得的文件草稿显示,意大利可能因其财政整顿努力而获得赞许.该国是欧元区第三大经济体,由于债务负担较高与经济增长缓慢受到市场密切关注.

"为确保稳健的公共财政并解决长期以来的结构性薄弱问题,意大利出台了坚决而广泛的政策."草稿中写道.在获得采纳之前,该草稿可能会有修改.

"意大利实施了大胆的财政整顿计划,这应会助其在2012年底前去除过多的赤字,并在2013年底前实现...整体平衡的结构预算水平,比预期提前一年."

而西班牙就不大可能获得如此正面的评价.该国正努力降低赤字,并为债台高筑的银行体系充实资本.

有人猜测,该执委会将把重点从撙节转向经济增长;如果经济不增长,欧元区债务就无法降低.

尽管西班牙多次表示,不希望搞特殊化,但若能有更多时间来达成减赤目标,其就可以让预算整顿举措更加可控.

一些分析师预计,欧盟执委会的关注重点将从整体赤字转向结构性预算赤字,后者剔除了一次性因素以及经济周期的影响.(完)