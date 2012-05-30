《外汇动态》美元/泰铢触及四个月高点,受黄金投资者等美元需求带动

0143GMT---美元/泰铢THB=D2触及逾四个月来最高位,交易员指因黄金相关投资者和银行间市场人士对美元需求旺盛.美元/泰铢涨0.3%至31.815,为1月18日以来最高,其可能将进一步上涨,甚或触及1月16日高位31.920,因对西班牙借贷成本的忧虑料将打压风险偏好.但分析师称,这一水准可能是强力技术阻力位.