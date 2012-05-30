〔国际油市〕尽管油价下跌,但5月OPEC产量升至08年来最高水准--调查

路透伦敦5月29日电---周二公布的路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至2008年以来最高水准.尽管油价下跌,但沙特阿拉伯仍维持较高的石油产量,另外在欧盟禁运前,伊朗石油出口没有进一步大幅下降.

沙特阿拉伯供应增长帮助缓解了西方国家针对伊朗核计划所采取措施的影响,但由于伊拉克无法维持石油出口增长,且利比亚产量下降,分析师认为OPEC很难进一步增加供应.

路透对油企消息人士、OPEC官员及分析师的调查显示,OPEC 12个成员国5月石油供应平均每日为3,180万桶,高于4月时的3,175万桶.

根据路透调查,OPEC石油供应总量为2008年9月以来最高.2008年9月之后不久,OPEC就同意采取一系列措施限制供应,以对抗经济衰退和需求急剧下降.目前每日供应量几乎比OPEC官方目标高出近200万桶.

OPEC将于6月14日在维也纳召开会议,审议产量政策.该组织能否承受住制裁伊朗导致的政治紧张,仍须拭目以待.代表称,对于OPEC和沙特阿拉伯较高的石油产量,伊朗感到不快.

布兰特原油期货LCOc13月曾升至2008年以来最高位每桶128美元.但随着伊朗和西方国家紧张气氛缓解,OPEC产量上升及对欧债危机忧虑加剧,油价已下跌.周二布兰特原油期货价格仅略高于107美元.(完)