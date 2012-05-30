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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 10:40 BJT

《外汇动态》定盘相关需求提振美元/菲律宾披索,43.475料存在阻力

0217GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP上扬,交易员指因外资银行有定盘相关需求.

美元兑披索涨0.5%至43.435,之前一度高见43.470.周二该货币对曾低见43.205,因穆迪调升菲律宾主权评级展望后出现止损卖盘.

"跌至43.205有些过度,因为全球疑虑犹存,"一欧系银行驻马尼拉交易员表示.

该交易员预计美元/披索将在43.300至43.500之间波动.技术阻力位料在一目均衡转换线43.475.周一该货币对收在该点位下方.美元/披索自5月9日以来此间市场收盘一直在该水准上方.(完)

--编译 李爽;审校 于春红

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