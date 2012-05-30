《外汇动态》定盘相关需求提振美元/菲律宾披索,43.475料存在阻力

美元兑披索涨0.5%至43.435,之前一度高见43.470.周二该货币对曾低见43.205,因穆迪调升菲律宾主权评级展望后出现止损卖盘.

该交易员预计美元/披索将在43.300至43.500之间波动.技术阻力位料在一目均衡转换线43.475.周一该货币对收在该点位下方.美元/披索自5月9日以来此间市场收盘一直在该水准上方.(完)