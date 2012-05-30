调查显示曼联是全球最受欢迎足球俱乐部

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月29日电（记者 Keith Weir）---调查显示，曼联球迷数量五年时间里翻番至6.59亿，强化其全球最受欢迎足球俱乐部的地位。
受曼联俱乐部委托，市场研究机构Kantar进行了此次调查。结果显示，近半数曼联球迷来自亚太。
Kantar在去年6-8月期间对39个国家的54,000人进行了调查，结果显示，全球共有16亿足球迷。
“这项调查非常重要，不只是对新老商业伙伴来说如此，也能够为曼联准确了解情况提供参考，”曼联俱乐部商务主管阿诺德（Richard Arnold）表示。
当调查进行的时候，曼联刚刚创下了第19次捧起英超冠军奖杯的历史，并打进了欧冠的决赛。
阿诺德认为，尽管刚刚结束的赛季出现了曼联没有获得任何奖杯的罕见情况，该俱乐部的球迷不会受到影响。
“支持一支球队是短期行为的说法没有事实依据。改变喜爱的球队还没有改变结婚对象频繁，”阿诺德开玩笑地说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。