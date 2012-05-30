调查显示曼联是全球最受欢迎足球俱乐部

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月29日电（记者 Keith Weir）---调查显示，曼联球迷数量五年时间里翻番至6.59亿，强化其全球最受欢迎足球俱乐部的地位。

受曼联俱乐部委托，市场研究机构Kantar进行了此次调查。结果显示，近半数曼联球迷来自亚太。

Kantar在去年6-8月期间对39个国家的54,000人进行了调查，结果显示，全球共有16亿足球迷。

“这项调查非常重要，不只是对新老商业伙伴来说如此，也能够为曼联准确了解情况提供参考，”曼联俱乐部商务主管阿诺德（Richard Arnold）表示。

当调查进行的时候，曼联刚刚创下了第19次捧起英超冠军奖杯的历史，并打进了欧冠的决赛。

阿诺德认为，尽管刚刚结束的赛季出现了曼联没有获得任何奖杯的罕见情况，该俱乐部的球迷不会受到影响。

“支持一支球队是短期行为的说法没有事实依据。改变喜爱的球队还没有改变结婚对象频繁，”阿诺德开玩笑地说道。（完）