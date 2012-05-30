《Kemp专栏》IEA燃气黄金准则乏善可陈,错失良机

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 肖群英/王丽鑫/许娜/王冠中

路透伦敦5月29日电---国际能源署(IEA)发表的"燃气黄金时代的黄金准则"依然老调重弹,原本有机会编制一份详尽且可信赖的标准,加快国际社会接纳钻探和压裂非常规气井,却错失了良机.

周二公布的黄金准则,是由IEA主导凝聚共识过程的成果,集结各国政府、天然气生产商和环保组织,正视有关压裂开采和页岩气方面的社会和环境问题.

这份报告自称目的是帮助油气行业赢得社会认可,并"为大规模广泛开展非常规燃气资源开发铺平道路,提升总体燃气供应量,实现燃气的黄金时代."成果将是大幅增加全球燃气资源,从而巩固能源供应无虞,通过扩大使用清洁燃气,取代煤炭,协助减少温室气体排放.

但总体而言,这份报告令人失望.报告并未阐述最佳作法,也未提供详细的国际标准,可供各国作为监管规则的基准,加强与国际接轨的公信力,反而是充斥着模糊浮泛的原则,实际上毫无意义.

**难有异议**

黄金准则总计列出22条单独的原则,归入七个副标题中,如"慎选钻探地点","隔离钻井并防止泄漏","以负责态度处理水"和"确保维持高水平环境表现"等.

这些都是非常合理的重要目标.

没有人会反对这样的准则,例如,规则五:"慎选钻井地点,以便对当地社区、遗产、现有土地利用、个人生计和生态环境的影响降至最低",或是规则10:"采取行动,防止和遏制燃气由气井溢出地表和外泄,并确保妥善处理液体和固体废弃物."

同样也没有人会反对,监管机构在制定政策时,应该在规格式与成效式法规之间的取得适当平衡,以确保建立高水准运作标准,但同时也促进创新和技术进步"的法则.

其余的原则都差不多一样毫无争议,也一样毫无意义.

**避开艰难选择**

如报告所说,没有一套规定能把非常规燃气生产对环境的影响降至零.就像任何产业的生产过程一样,这需要付出代价以换取好处.在降低环境影响的风险...和从经济资源发展中获得对有利于社会的益处之间,决策者必须有所取舍.

IEA称,"在设计适合的监管框架时,决策者需要设定合理的最高社会和环境标准,评估比较剩余风险的代价以及提高高标准的代价,"

作出这些取舍,涉及一个国家最高层级的政治决定.不过IEA原本可以而且也应该扮演重要角色,帮助决策者理解,并建议一些基本标准,作为个别国家的规范参考.

不幸的是,报告回避了这些责任.反而选择了原则基准路线,这种作法是官僚及业者无法达到真正共识时最爱的方式.

报告没有提出详细和严密明确的规则,而是紧扣着一系列"供监管部门和营运商参考的原则".报告宣称需要弹性,因为随着科技和行业作法改变,"对合理的定义会随时间改变."

因此,这份报告并未创造新突破.基本上是在重复美国National Petroleum Council去年9月发表的"谨慎发展:发挥北美充足油气资源潜能"的纲要内容.

各国决策需要、而IEA没能提供的,是一套更详细的标准,有了这样的一套标准,各国监管部门可以对质疑页岩气发展的人这么说:我们采用国家标准,而国家标准符合国际最佳作法,因此压裂的安全性已达到我们能力所及.

IEA的黄金准则纯粹就是太模糊,无法起到这种建立公信力的作用.

**最佳作法**

最值得玩味且最有用的部分,牵涉到对行业的影响.

报告估计,在四个关键领域达到符合黄金准则的支出,将令德州鹰滩页岩或海恩斯威尔页岩项目的一个典型页岩气井成本增加约58万美元或7%.这四个关键领域是,隔离钻井和防止泄露、消除排泄口及使气体燃烧和其它排放物降到最低、负责任的水处理、披露更多信息且与当地团体合作.

这个估值数字有很强烈的粗略推算色彩,因为各种工序的成本将在很大程度上取决于钻井的类型、位置和其它许多因素.不过,这个符合准则的成本数字看起来不大,尤其是如果这能化解社会和环保疑虑,大幅提高社会大众接受生产过程的话.

但最有价值的是,报告中讨论到目前针对减少有害影响的各种最佳作法,以及对压裂技术未来如何进一步改善的推测.

"黄金准则"强调,如果能事先制定实地开发计划,以确保从一开始就设置好集中式水处理及气水分离的基础设施,那么就有可能实现巨大的规模经济.

就石油压裂运作而言,"提早设置集气基础设施,会使资本支出提前,但净成本应该不会增加,因任何额外支出,包括利息费用,捕集的燃气收益应该会加以抵消."

从一开始就设置集气网络,将避免出现像美国北达科他州Bakken油田的问题,该油田快速发展致密油生产的同时,存在大量天然气被烧掉的浪费现象,因为其没有集气基础设施.

同样,报告还显示,集中式水处理设备可以使新鲜水使用量降到最低,且能使废水循环使用.

**聪明压裂开采**

最后,该报告凸显出未来可能有一种更聪明的压裂开采方式.IEA强调减少"过度压裂开采"会降低成本和环境冲击的可能性,呼应了斯伦贝谢执行长在3月底就未来压裂开采技术提出的构想.

"当前,绝大多数的页岩气开发是透过钻凿和水力压裂技术,也就是以固定时间间隔进行,无视这时间间隔中的地质变化...针对Barnett页岩层逾7,000口钻凿井的详细研究显示,有半数的水平钻井无利可图....即使价格达到每百万英热单位6美元,"该报告称.

"储气分析和页岩模型化等技巧目前应用有限.,这样说并不为过,如果当初对钻凿目标作出更聪明的选择,采样中获利程度最差的两成钻井可能根本不会开钻,"而能在没有经济产出损失的情况下同时降低对环境的冲击.

就算这份报告没有提供决策者多少确切指引,如何在环保和开采中达成平衡,但报告的确勾画了行业未来以更具成本效益和更环保方式进行开采的可能性.(完)