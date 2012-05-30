欧美大企业或因营运资本过多而错失机会--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月30日电---周三公布的一份调查显示，欧美大型企业的资产负债表上累积了高达1.2万亿美元的现金，它们可能因此失去了削减债务、回馈忠实投资者或加快企业增长的机会。

安永会计师事务所在其年度营运资本管理调查中发现，因担心出现新的信贷紧缩或经济下滑，2,000家欧美大型企业无谓地将这笔钱作为营运资本储备，总量相当于它们总销售额的近7%。

安永欧洲、中东、印度与非洲运营资本管理部门负责人莫里斯(Jon Morris)表示：“尽管有迹象表明企业对全球经济有信心，但欧洲宏观经济的不确定性令很多企业和金融机构对融资和企业增长持谨慎态度。”

“现在是企业质疑他们营运资本业绩的时机，应寻求释放资产负债表中多余现金的有效战略，以便减少净债务水平，为企业增长或转型提供资金，甚至向股东回报价值。”

运营资本的有效管理能确保一家企业有足够现金流，以满足其短期债务偿还和运营开销。

但现金流的管理不当会造成运营资本盈余，或运营资本短缺，这会对企业构成潜在伤害。

调查显示，因国内经济反弹，美国企业2011年持有现金量同比减少3%，但多数欧洲企业依然不愿削减现金储备。

安永称，自2002年以来，生产力最高的欧美企业将所持现金减少了16%，但运营资本优化率开始下降。

莫里斯表示：“尽管欧洲企业需要也渴望改善现金使用表现，但要达到目的，必须要处理好众多关键因素的影响。”（完）