版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 08:56 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国招商证券(600999.SS)40亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),招行等主承
  深圳机场(000089.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承
  江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  四川华西集团3亿元两年期中票1282179,票面利率6.30%
  都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票1282180,票面利率5.74%
  广东鸿达兴业集团7亿元三年期中票1282181,票面利率5.20% 
  深圳中小企业0.95亿元三年期集合票据1283013,票面利率6.80% 
  深圳东阳光实业发展公司6亿元一年期短融041253026,票面利率5.20% 
  ==============================================================================
  三、缴款:  

  山西国电集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280158,票面利率5.38%
  南通市通州区惠通投资公司18亿元七年期固息债1280160,票面利率6.80%
  首都开发控股集团16亿元七年期固息债1280161,票面利率5.95%
  铁岭公共资产投资公司12亿元六年期固息债1280162,票面利率7.34%
  中国盐业总公司10亿元一年期短融
  三花控股集团6亿元一年期短融
  江苏京沪高速公路公司5亿元一年期短融
  中航发动机控股公司30亿元五年期中票
  重庆能源投资集团10亿元五年期中票
  邯郸交建公司6亿元五年期中票
  北京有色金属研究总院8亿元三年期中票
  广东南方报业传媒集团3.5亿元五年期中票
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  威华股份(002240.SZ)2亿元一年期短融1181260到期兑付,票面利率5.90%
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)15亿元15年期固息债065001付息,票面利率4.25%
  中纺集团10亿元三年期中票1082104付息,票面利率3.87%
  上海同盛投资集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082105付息,基本利差1.33%
  四川化工控股集团10亿元三年期中票1082106付息,票面利率4.59%  
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --评级机构--中诚信在年度会议上表示,目前融资平台的投融资环境没有根本改善,且存量
贷款到期的风险进一步积聚,维持对地方融资平台负面展望.
  --纽约汇市欧元兑美元周三下跌1%至近两个低位,因欧洲主权债务危机和银行业问题困扰
投资者,迫使其沽出欧元.

  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI)               (4月-0.7%)
                     5月居民消费价格指数(CPI)             (4月3.4%)
                     1-5月固定资产投资                    (1-4月20.2%) 
                     5月社会消费品零售总额                (4月14.1%) 
                     5月工业增加值                        (4月9.3%) 
                     5月房地产投资和销售情况月度报告

    中国海关6/10公布5月进出口贸易数据                     (4月贸易顺差184.2亿美元)

    国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐