《中国债券市场每日交易备忘》--5月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国招商证券( 600999.SS )40亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),招行等主承 深圳机场( 000089.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 四川华西集团3亿元两年期中票1282179,票面利率6.30% 都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票1282180,票面利率5.74% 广东鸿达兴业集团7亿元三年期中票1282181,票面利率5.20% 深圳中小企业0.95亿元三年期集合票据1283013,票面利率6.80% 深圳东阳光实业发展公司6亿元一年期短融041253026,票面利率5.20% ============================================================================== 三、缴款: 山西国电集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280158,票面利率5.38% 南通市通州区惠通投资公司18亿元七年期固息债1280160,票面利率6.80% 首都开发控股集团16亿元七年期固息债1280161,票面利率5.95% 铁岭公共资产投资公司12亿元六年期固息债1280162,票面利率7.34% 中国盐业总公司10亿元一年期短融 三花控股集团6亿元一年期短融 江苏京沪高速公路公司5亿元一年期短融 中航发动机控股公司30亿元五年期中票 重庆能源投资集团10亿元五年期中票 邯郸交建公司6亿元五年期中票 北京有色金属研究总院8亿元三年期中票 广东南方报业传媒集团3.5亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 威华股份( 002240.SZ )2亿元一年期短融1181260到期兑付,票面利率5.90% 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )15亿元15年期固息债065001付息,票面利率4.25% 中纺集团10亿元三年期中票1082104付息,票面利率3.87% 上海同盛投资集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082105付息,基本利差1.33% 四川化工控股集团10亿元三年期中票1082106付息,票面利率4.59% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --评级机构--中诚信在年度会议上表示,目前融资平台的投融资环境没有根本改善,且存量 贷款到期的风险进一步积聚,维持对地方融资平台负面展望. --纽约汇市欧元兑美元周三下跌1%至近两个低位,因欧洲主权债务危机和银行业问题困扰 投资者,迫使其沽出欧元.  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 边竞