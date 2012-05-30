〔澳新汇市〕澳元因零售销售数据疲弱而下跌,拖累新西兰元走低

路透惠灵顿/悉尼5月30日电---澳元兑美元周三下跌,此前公布的零售销售数据弱于预期,增加央行进一步降息的机率,并拖累新西兰元走低.

澳元兑美元AUD=D4跌至0.9782美元,早盘报0.9856美元.支撑料位于0.9770美元,为0.9690至0.9898走势的61.8%回档技术位.

此前,澳元兑美元一度下跌近0.005美元,至日低0.9775美元,因澳洲4月经季节调整后零售销售较前月下滑0.2%,逊于路透调查预估的增长0.2%.[ID:nSB1575614]