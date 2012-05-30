〔澳新汇市〕澳元因零售销售数据疲弱而下跌,拖累新西兰元走低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼5月30日电---澳元兑美元周三下跌,此前公布的零售销售数据弱于预期,增加央行进一步降息的机率,并拖累新西兰元走低.
澳元兑美元AUD=D4跌至0.9782美元,早盘报0.9856美元.支撑料位于0.9770美元,为0.9690至0.9898走势的61.8%回档技术位.
此前,澳元兑美元一度下跌近0.005美元,至日低0.9775美元,因澳洲4月经季节调整后零售销售较前月下滑0.2%,逊于路透调查预估的增长0.2%.[ID:nSB1575614]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。