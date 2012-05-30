〔中国货币市场〕七天回购利率重回跌势,与隔夜利差缩窄抑制续降空间

路透上海5月30日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘七天期回购加权利率下滑逾20个基点(bp),资金供给仍十分充裕,近期回购利率仍难摆脱低位运行的局面,但随着七天品种与隔夜品种的利差明显缩窄,其续降空间将受抑制.

"资金面应该不会变紧了,否则就和央行的政策方向不一致,"华东一银行交易员称.

他认为,此前回购利率七天期品种与隔夜品种利差偏大,随着七天品种震荡回落,两者利差水平已逐渐回归正常.

他并指出,从公开市场近期净回笼的情况看,央行也不愿看到流动性过于泛滥,更倾向于将资金面维持在一个相对宽裕的格局,"七天(回购利率)也不会下太多,否则央行要(在公开市场)加大回笼了."

跨月因素并未对中国银行间宽裕的资金面造成扰动.即便在到期规模维持低位情况下,央行公开市场周二依然通过28天期正回购操作吸收了500亿元人民币,并提前实现资金净回笼,旨在平衡市场流动性.[CN/MMTCN]

目前七天期回购加权利率较隔夜品种利差约在43个bp左右,上日约为67个bp.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9136 1.9118 +0.18 4,840.25

七天CN7DRP=CFXS 2.3429 2.5856 -24.27 601.30

14天CN14DRP=CFXS 2.5864 2.6594 -7.30 38.07

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9253 1.9267 -0.14 1,948.07

七天CHICNY7D=CFXS 2.3551 2.5888 -23.37 123.78

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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