〔新债招标〕中国五年续发国债远高预期,"稳增长"措施致一级市场率先调整(更新版)

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* 五年续发国债加权收益率2.7529%,远高预期

* 二级市场收益率水平低,令市场需求不足

* 中国近期陆续出台经济刺激方案

* 一级市场将带动二级市场步入短线调整

路透上海5月30日电---中国财政部周三上午续发的五年期国债招标结果远高市场预期,因目前二级市场对五年期债的收益率水平定位偏低,导致机构对该期债需求不足,且近期中国政府不断强调稳增长目标,并陆续出台了经济刺激措施,业内人士预计,现券市场可能跟随一级市场步入一轮调整走势.

业内人士稍早透露,五年续发国债加权中标收益率为2.7529%,明显高于此前2.65%的市场预测均值.该期债的最优(边际)收益率为2.8695%,与加权收益率差距近12个基点(bp);首场投标倍数仅为1.18倍.此前市场对该新债的收益率预测区间为2.58%-2.73%.

"确实比预计的高了一点,因为市场变化比较快,但早上几个大行还说要向2.85%进军,所以对这个结果也就不怎么意外了,"上海一位银行交易员说.

北京另一位银行交易员指出,本期债不管是绝对还是相对的收益率都不高是导致需求不足的重要原因,招标之前昨日该债二级市场报价在2.70%附近,与七年期固息国债相差超过40个bp,明显高出一般情况下的20个bp左右;另外,与同期限金融债相比,其隐含税率也是偏高的.

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期国债最新收益率报2.7335%,七年为3.1825%;增发标的120003券二级市场收益率CN120003=CFXS最新双边报价为2.81%/2.81%,昨日尾盘报2.73%/2.65%.

本期债为财政部今年第三期五年品种CN120003=CFXS续发,招标金额300亿元人民币,续发部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与增发标的120003券相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

还有交易员表示,由于之前现券价格已经历一轮较大幅度的上涨,新债结果出炉后,国债收益率有些走升,刺激措施带来的经济企稳回升的预期,令银行间债市近期很可能形成一级带动二级进行调整的局面.

为刺激下滑的经济,中国政府近期已施行了若干措施,包括加快基础建设投资,引导民间资本投资等.

香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353]

该续发行国债5月31日开始续发行,6月4日续发行结束,续发行部分从6月6日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于2月15日招标发行280亿元第三期五年国债,中标利率为3.14%,投标倍数约为1.59倍.(完)