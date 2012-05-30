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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--5月31日****

路透5月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月30日(三)

2350 日本工业生产 4月初值 +0.5% +1.3%

一个月预估 -- +1.0%

两个月预估 -- -4.1%

5月31日(四)

0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%

0130 澳洲建筑许可 4月 持平 +7.4%

民间建筑许可 -- +3.9%

0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +4.0% -0.3%

工厂/机械资本支出(较前季) +2.0% -2.1%

建筑资本支出(较前季) +3.0% +0.9%

0130 澳洲民间信贷 4月 +0.3% +0.4%

房屋信贷 -- +0.4%

-- 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4

0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%

房屋开工(较上年同期) +3.2% +5.0%

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.9% +1.3%

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.2% -0.2%

(较上年同期) -1.0% -0.9%

0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 持平 +0.8%

(较上年同期) +0.2% +2.3%

0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.3% -2.9%

0645 法国PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 减少0.5 增加1.9

未经季节调整的失业人口(万人) 290 300

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5

0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.5% +2.6%

0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.1% +0.5%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.1% +0.9%

(较上年同期) +3.6% +3.7%

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 5月 增加14.8 增加11.9

1230 美国企业获利 第一季 +1.1% +1.1%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字108.5 赤字103.3

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +2.2%

GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%

最终销售 +1.5% +1.6%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 37.0 37.0

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.0

续请失业金人数(万人) 5月19日当周 325 326

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.5 56.2

2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.5%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正2

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +7.6%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 +5.5% +3.0%

0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -0.2% +0.2%

0700 瑞士KOF领先指标 5月 0.81 0.48

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 +2.7% --

M3货供额 +2.5% +3.4%

民间贷款 +0.3% +0.6%

0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.3% --

(较上年同期) +2.5% +2.3%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加3 增加2

抵押贷款额(亿英镑) 增加11 增加9.5

抵押贷款批准件数(千件) 51.823 50.1

M4货供额(较前月) +1.1% --

0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.77 负0.66

经济景气指数 90.6 92.0

工业景气指数 负11.3 负10.2

服务业景气指数 负4.9 负2.8

消费者信心指数 负19.3 负19.3

消费者通胀预期指数 22.6 --

1100 美国抵押贷款指数 5月25日当周 -1.3% --

再融资指数 -1.5% --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月26日当周 -0.5% --

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 +0.4% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月26日当周 +3.2% --

1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 -5.5% +0.1%

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 5月 10.1 --

2301 英国GFK消费者信心指数 5月 负29 负32

2300 韩国工业生产(较前月) 4月 +0.9% --

(较上年同期) 持平 --

服务业产出(较前月) +0.2% --

(完)

--整理 吴云凌/丁琦; 审校 张涛

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