主要国家经济指标预测--5月31日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月30日(三)
2350 日本工业生产 4月初值 +0.5% +1.3%
一个月预估 -- +1.0%
两个月预估 -- -4.1%
5月31日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 -- 35.8%
0130 澳洲建筑许可 4月 持平 +7.4%
民间建筑许可 -- +3.9%
0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +4.0% -0.3%
工厂/机械资本支出(较前季) +2.0% -2.1%
建筑资本支出(较前季) +3.0% +0.9%
0130 澳洲民间信贷 4月 +0.3% +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
-- 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4
0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%
房屋开工(较上年同期) +3.2% +5.0%
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.9% +1.3%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.0% -0.9%
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 持平 +0.8%
(较上年同期) +0.2% +2.3%
0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.3% -2.9%
0645 法国PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 减少0.5 增加1.9
未经季节调整的失业人口(万人) 290 300
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.5% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.1% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.1% +0.9%
(较上年同期) +3.6% +3.7%
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 -- +0.6%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 -- 40,559
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 5月 增加14.8 增加11.9
1230 美国企业获利 第一季 +1.1% +1.1%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字108.5 赤字103.3
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%
最终销售 +1.5% +1.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.0
续请失业金人数(万人) 5月19日当周 325 326
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 56.5 56.2
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正2
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +7.6%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 +5.5% +3.0%
0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -0.2% +0.2%
0700 瑞士KOF领先指标 5月 0.81 0.48
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 +2.7% --
M3货供额 +2.5% +3.4%
民间贷款 +0.3% +0.6%
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.3% --
(较上年同期) +2.5% +2.3%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加3 增加2
抵押贷款额(亿英镑) 增加11 增加9.5
抵押贷款批准件数(千件) 51.823 50.1
M4货供额(较前月) +1.1% --
0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.77 负0.66
经济景气指数 90.6 92.0
工业景气指数 负11.3 负10.2
服务业景气指数 负4.9 负2.8
消费者信心指数 负19.3 负19.3
消费者通胀预期指数 22.6 --
1100 美国抵押贷款指数 5月25日当周 -1.3% --
再融资指数 -1.5% --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月26日当周 -0.5% --
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 +0.4% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月26日当周 +3.2% --
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 -5.5% +0.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 5月 10.1 --
2301 英国GFK消费者信心指数 5月 负29 负32
2300 韩国工业生产(较前月) 4月 +0.9% --
(较上年同期) 持平 --
服务业产出(较前月) +0.2% --
(完)
--整理 吴云凌/丁琦; 审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。