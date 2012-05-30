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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 11:45 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低1%,日圆走强令出口股承压

路透东京5月30日电---日股日经指数周三早盘收低,日圆兑欧元走强打压出口股,但瑞萨电子(6723.T)上演强劲反弹,奥林巴斯亦因结盟报导而跳涨.

日经指数.N225跌1%至8,571.90,东证股价指数.TOPX跌1.2%至718.22点.

瑞萨电子飙升28.9%,之前其股价本月已缩水一半,上日跌16.4%至纪录低点.

奥林巴斯(7733.T)跳涨5.1%至一个月高位,之前日本朝日新闻报导,奥林巴斯与索尼(6758.T)和PANASONIC(6752.T)正在进行资本结盟谈判,价值约数百亿日圆.[ID:CN1575820] (完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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