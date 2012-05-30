《外汇动态》美元/印尼卢比因月底需求而上涨,据察印尼央行干预汇市

0327GMT---美元/印尼卢比IDR=ID上涨,交易员指因受益于月底印尼企业的美元需求及外国央行的美元买盘,而与此同时,印尼央行被发现在9,420至9,580区间向部分银行卖出美元/卢比.

美元/卢比的指导价格涨1.8%至9,550,但交易员称,实际的市场价格更高,一些报价甚至高于9,600.一些交易员称,印尼央行的干预行动可能稳定卢比市场.

"印尼央行持续供应美元,估计近期每天注入5-6亿美元,目前已满足相当多的美元需求,"雅加达一交易员称,"外资银行的美元需求仍然存在,但正略微下降."

印尼央行计划短期内发行美元定期存款单,投资者预计这对卢比不会立即产生助益.雅加达另一位交易商称,定期存单利率必须高于市场利率,才会有效.周二印尼央行表示,定期存款利率将像市场利率一定有竞争力.(完)

--编译 于春红;审校 隋芬

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