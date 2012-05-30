《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:获得良好买气,负面消息尤受重视

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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IFR 5月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币周三早盘获得全线的良好买盘,但央行旨在限制美元涨势的举措令波幅受限.
亚洲市场人士心态依然"黯淡",任何负面消息都会成为市场的关注焦点.今日市场的关注点为金融时报一篇文章,称欧洲央行将不会允许西班牙通过发行主权债来为本国银行业提供新资本.
该消息无疑暗示,西班牙在应对债务问题上的作法失败,并将加入爱尔兰、葡萄牙和希腊的行列,请求国际金援.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。