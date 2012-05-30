《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:获得良好买气,负面消息尤受重视

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IFR 5月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币周三早盘获得全线的良好买盘,但央行旨在限制美元涨势的举措令波幅受限.

亚洲市场人士心态依然"黯淡",任何负面消息都会成为市场的关注焦点.今日市场的关注点为金融时报一篇文章,称欧洲央行将不会允许西班牙通过发行主权债来为本国银行业提供新资本.

该消息无疑暗示,西班牙在应对债务问题上的作法失败,并将加入爱尔兰、葡萄牙和希腊的行列,请求国际金援.(完)