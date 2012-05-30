〔中国汇市〕人民币兑美元续走跌,欧债危机疑虑难消致市场心态黯淡

* 欧洲债务危机负面消息不断,市场心态黯淡

* 中间价随隔夜非美货币弱势小幅低开,购汇客盘稍显活跃

* 人民币兑美元早盘续走跌,盘中再次创出年内低点

* 部分机构倾向于留有适当量的隔夜美元多头,伺机获利

路透北京5月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘续走跌,盘中再次创出年内低点.欧洲债务危机负面消息不断,西班牙债务问题施压,市场心态黯淡;人民币中间价随隔夜非美货币弱势小幅低开,购汇客盘稍显活跃,致人民币走势偏弱.

市场人士并指出,虽然美元指数.DXY已处高位,但欧洲的不确定性所带来的避险需求或为其提供支撑,部分机构倾向于留有适当量的隔夜美元多头,伺机获利.

"美指强劲,(美元兑人民币)fixing(中间价)高开,日间美元买盘稍强,即期汇价就到年内低点了,"上海一欧资银行交易员称.

北京时间12:12,人民币兑美元即期报6.3552元,稍早最低探至6.3561元,上日收报6.3480元;中间价CNY=PBOC报在6.3297元,上日报6.3262元.

上述交易员进一步指出,当前市场的不确定性集中于欧洲,避险需求持续存在,故美元走强的趋势还没逆转,机构购入美元的意愿还是很强;后期大势,仍需海外市场提供进一步的指引.

"今天(即期汇价)开盘就比昨天高出了40、50个点,留点隔夜美元多头,还是有点盈利的,"他称.

上海另一欧资银行交易员亦表示,当前市场很少有人会看好欧债危机短期解困,有机构会留有美元多头过夜,但美元已处高位,所以留存的量也不会太大.

东京汇市,欧元周三下跌,接近最近触及的两年低位,因担忧西班牙借债成本飙升,并预期可能需要花费更多资金支持受困银行业.[FRX/CN]

北京时间12:12,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3495/15元,上日尾盘报6.3450元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.4135/65,上日尾盘为6.4030元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 高丽

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