〔中国债市动态〕中长期国债收益率因新债扰动略涨,但债市向好趋势未改

路透上海5月30日电---中国银行间债市周三早盘5-10年国债收益率一度略涨,因续发行的五年期新债结果高于预期.不过经济前景不佳预期下,机构认为债市向好的大趋势未改,现券随后走稳.

业内人士透露,财政部上午招标的五年期续发国债,加权收益率为2.7529%,明显高于此前2.65%的市场预测均值.[ID:nSB1576166]

上海一银行交易员称,早盘中长期国债收益率一度上行,应该是受新债发行结果高于预期所致,但随后趋稳,"买盘远远看着,卖盘也不高."

他并解释说,目前已基本明确中国不会出台大规模的刺激经济政策,未来经济增长预期不佳已成共识,市场仍在期盼进一步宽松货币政策的到来.在此期间,债市虽有可能震荡反复,但总体向好趋势暂时不会改变.

剩余期限约5.15年的固息国债100022券最新成交tCN100022=CFXS在2.95%,较上日2.80%的尾盘涨势明显;不过10年期左右的国债目前走势较为稳定,剩余期限约9.74年的国债120004券最新成交tCN120004=CFXS在3.3716%,与上日尾盘变化不大.

香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353](完)