〔中国债市动态〕中长期国债收益率因新债扰动略涨,但债市向好趋势未改

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月30日电---中国银行间债市周三早盘5-10年国债收益率一度略涨,因续发行的五年期新债结果高于预期.不过经济前景不佳预期下,机构认为债市向好的大趋势未改,现券随后走稳.
业内人士透露,财政部上午招标的五年期续发国债,加权收益率为2.7529%,明显高于此前2.65%的市场预测均值.[ID:nSB1576166]
上海一银行交易员称,早盘中长期国债收益率一度上行,应该是受新债发行结果高于预期所致,但随后趋稳,"买盘远远看着,卖盘也不高."
他并解释说,目前已基本明确中国不会出台大规模的刺激经济政策,未来经济增长预期不佳已成共识,市场仍在期盼进一步宽松货币政策的到来.在此期间,债市虽有可能震荡反复,但总体向好趋势暂时不会改变.
剩余期限约5.15年的固息国债100022券最新成交tCN100022=CFXS在2.95%,较上日2.80%的尾盘涨势明显;不过10年期左右的国债目前走势较为稳定,剩余期限约9.74年的国债120004券最新成交tCN120004=CFXS在3.3716%,与上日尾盘变化不大.
香港经济日报周三报导,中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353](完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。