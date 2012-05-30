〔中国金融〕瑞银北京分行获准转为外资法人银行,拓展人民币业务

路透上海5月30日电---瑞银集团UBSN.VX周三宣布,旗下瑞士银行北京分行已获得中国银监会最终批准,正式转制为本地注册的外商独资法人银行,这将有助于瑞银在中国进一步拓展人民币业务.

公司新闻稿称,新成立的法人银行将命名为瑞士银行(中国)有限公司,预计于第三季正式开业.这将是瑞银在中国的多实体平台的重要组成部分.法人银行的成立是瑞银在中国开展广泛人民币业务的先决条件,这对瑞银财富管理及固定收益、大宗商品和货币(FICC)业务在中国取得成功极为关键.

瑞银中国区主席兼总裁李一先生表示,"成为外商独资法人银行,我们能够扩大业务范围,把握市场机遇,并进一步提高瑞银在中国的竞争力."

外商独资法人银行的成立将允许瑞银增加其在中国境内资本,并通过销售和交易等业务推动FICC业务的发展,也同时为瑞银带来开展更多产品和服务的动力,例如为企业客户提供中短期票据,以及为财富管理客户提供结构性存款产品.

瑞银在中国进行财富管理、资产管理和投资银行的三大核心业务,在内地拥有一家合资券商(瑞银证券),一家合资基金公司(国投瑞银基金公司),一家银行及从事非证券类股权投资管理和咨询的瑞银环球资产管理(中国)公司.

2007年起,不少外资银行将其在中国的分行改制为法人银行,从而取得全面经营人民币业务资格.截止去年底,内地已经有约40家外资法人银行,例如花旗银行、汇丰银行、德意志银行(DBKGn.DE)等.(完)