〔中国金融〕瑞银北京分行获准转为外资法人银行,拓展人民币业务

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月30日电---瑞银集团UBSN.VX周三宣布,旗下瑞士银行北京分行已获得中国银监会最终批准,正式转制为本地注册的外商独资法人银行,这将有助于瑞银在中国进一步拓展人民币业务.
公司新闻稿称,新成立的法人银行将命名为瑞士银行(中国)有限公司,预计于第三季正式开业.这将是瑞银在中国的多实体平台的重要组成部分.法人银行的成立是瑞银在中国开展广泛人民币业务的先决条件,这对瑞银财富管理及固定收益、大宗商品和货币(FICC)业务在中国取得成功极为关键.
瑞银中国区主席兼总裁李一先生表示,"成为外商独资法人银行,我们能够扩大业务范围,把握市场机遇,并进一步提高瑞银在中国的竞争力."
外商独资法人银行的成立将允许瑞银增加其在中国境内资本,并通过销售和交易等业务推动FICC业务的发展,也同时为瑞银带来开展更多产品和服务的动力,例如为企业客户提供中短期票据,以及为财富管理客户提供结构性存款产品.
瑞银在中国进行财富管理、资产管理和投资银行的三大核心业务,在内地拥有一家合资券商(瑞银证券),一家合资基金公司(国投瑞银基金公司),一家银行及从事非证券类股权投资管理和咨询的瑞银环球资产管理(中国)公司.
2007年起,不少外资银行将其在中国的分行改制为法人银行,从而取得全面经营人民币业务资格.截止去年底,内地已经有约40家外资法人银行,例如花旗银行、汇丰银行、德意志银行(DBKGn.DE)等.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。