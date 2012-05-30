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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 12:48 BJT

〔路透基点〕上海朵云轩已获得2.85亿元人民币五年期贷款--RLPC

路透香港5月30日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,上海朵云轩已从三家银行获得总计2.85亿元人民币(4,490万美元)五年期定期贷款.

委托主办行兼额度分配行中国工商银行上海分行承贷1.2亿元,委托主办行交通银行和中信银行上海分行分别承贷8,250万元.

该笔贷款利率为中国人行基准利率,在两年的宽限期后,每半年偿还一次.

所筹资金用于上海市徐汇区天钥桥路艺术中心的建设.

母公司上海文艺出版集团为贷款提供担保.

该笔贷款于5月7日签署.(完)

--编译 王兴亚;审校 石冠兰/徐文焰

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