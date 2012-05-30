〔路透基点〕上海朵云轩已获得2.85亿元人民币五年期贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月30日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,上海朵云轩已从三家银行获得总计2.85亿元人民币(4,490万美元)五年期定期贷款.
委托主办行兼额度分配行中国工商银行上海分行承贷1.2亿元,委托主办行交通银行和中信银行上海分行分别承贷8,250万元.
该笔贷款利率为中国人行基准利率,在两年的宽限期后,每半年偿还一次.
所筹资金用于上海市徐汇区天钥桥路艺术中心的建设.
母公司上海文艺出版集团为贷款提供担保.
该笔贷款于5月7日签署.(完)
--编译 王兴亚;审校 石冠兰/徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。